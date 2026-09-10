Serhat Kılıç'ın yerine diziye giren oyuncu belli oldu

5 Eylül Cumartesi günü 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın, "Teşkilat" dizisinde canlandırdığı Yadigar karakterini kimin oynayacağı belli oldu.

TRT1'de 7. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan dizide Yadigar karakterinin akıbeti merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım ekibi, karakter için "Kurtlar Vadisi" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi yapımlarda rol alan Savaş Özdemir ile el sıkıştı.

KILIÇ SETE GİDEMEMİŞTİ

Serhat Kılıç, dizinin yeni sezonundaki ilk çekim gününe katılamamıştı. Ekip, oyuncunun sete gelmesini beklerken kendisine telefonla da ulaşılamamıştı.

İlerleyen saatlerde Kılıç'a sevgilisi üzerinden ulaşılmış ve oyuncunun boyun fıtığı ağrıları nedeniyle kendisini iyi hissetmediği öğrenilmişti. Kılıç'ın menajeri daha sonra yapım şirketine oyuncunun üç hafta fizik tedavi görmesi gerektiğini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından yapım tarafı, Yadigar karakteri için başka bir oyuncuyla devam etme kararı almıştı.

SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül ise emniyette verdiği ifadede, oyuncunun boynundaki fıtıktan dolayı ağrısı olduğu için sete gitmediğini söyleyerek, "Serhat’ta raporunu olduğunu sorun olmayacağını söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı" dedi.

Esmergül ifadesinin devamında ise aynı gün saat 16.00 sıralarında Kılıç'ın ağlamaklı bir ses tonu ile kendisini arayarak setten atıldığını söylediğini belirtmişti.