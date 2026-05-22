Sergen Yalçın gece kulübünden çıkarken ortalık karıştı

Sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş ile karşılıklı olarak yolları ayıran Sergen Yalçın dün bir gece kulübüne girerken görüntülendi. Basın mensupları tarafından çekildiğini gören Yalçın, mekanın içine girerek gözden kayboldu.

Yalçın, bir süre mekanda vakit geçirerek basın mensuplarının oradan ayrılmasını bekledi. Gece Muhabiri'nin haberine göre, Sergen Yalçın daha sonra kız arkadaşlarını mekanda bırakarak oyuncu arkadaşı Eren Hacısalihoğlu ile mekanın çıkış kapısına yöneldi.

Sergen Yalçın ile birlikte mekandan çıkış yapan Hacısalihoğlu bazı basın mensuplarına sinkaflı küfür etti. İkili daha sonra araca yönelirken, Sergen Yalçın ise sessizliğini bozmadı.

BEŞİKTAŞ İLE YOLLARI AYRILDI

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın'la yollarının karşılıklı anlaşarak ayrıldığını KAP'a bildirmişti. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."