Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri belli oldu

Doğuş Algün’ün yönetmenliğini üstlendiği “Sevdiğim İnsanlar” filminin oyuncu kadrosuna Münir Can Cindoruk dahil oldu. Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı filmde Cindoruk, Sarıkaya’nın canlandıracağı Azra karakterinin geçmişinde önemli bir yere sahip olan Hakan rolünü oynayacak.

Yapım, oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katılmasıyla şekillenmeye devam ediyor. Daha önce Rumen oyuncu Vlad Ivanov’un da dahil olduğu açıklanan filmin kadrosuna bu kez Münir Can Cindoruk katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına geçecek olan Cindoruk'un canlandıracağı Hakan karakterinin, Azra’nın geçmişindeki önemli kişilerden biri olduğu belirtildi.

ÇEKİMLER KASIM AYINDA İZMİR’DE BAŞLAYACAK

“Sevdiğim İnsanlar” filminin çekimlerinin kasım ayında İzmir’de başlaması planlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Doğuş Algün otururken, yapımcılığını Burak Kaplan ve Doğuş Algün üstleniyor.

Filmin cast direktörlüğünü ise Harika Uygur yapıyor.

“Sevdiğim İnsanlar”ın oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Münir Can Cindoruk’un yanı sıra Vlad Ivanov, Serkan Keskin, Menderes Samancılar, Lale Mansur, Rahimcan Kapkap, Özlem Öçalmaz ve Zeynep Tuğçe Bayat da bulunuyor.