Serenay Sarıkaya'lı filme sürpriz isim! Yeniden buluştular

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstleneceği "Sevdiğim İnsanlar" filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sonbaharda sete çıkması planlanan yapımın kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı.

Daha önce aynı projede birlikte rol alan Serenay Sarıkaya ve Zeynep Tuğçe Bayat, bu kez beyaz perdede buluşmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntş'ın haberine göre, daha önce usta oyuncu Menderes Samancılar'ın dahil olduğu projeye şimdi de Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Bayat, filmde Azra'nın yakın arkadaşı Sibel karakterine hayat verecek.

Serenay Sarıkaya ve Zeynep Tuğçe Bayat daha önce üç sezon boyunca izleyiciyle buluşan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.

HİKAYE EGE'DE GEÇECEK

Çekimleri Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilecek film, kendisinden yaşça büyük Boris ile evli olan Azra'nın yıllar sonra kasabasına dönüşüyle gelişen olayları konu alıyor.

Azra karakterine ise Serenay Sarıkaya hayat verecek.