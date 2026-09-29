Serenay Sarıkaya Paris podyumunda yürüdü

Serenay Sarıkaya Paris Moda haftasında dünyaca ünlü mankenlerle aynı podyumu paylaştı.

Bir güzellik markasının yüzü olan oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez markayı dünyanın en prestijli moda etkinliği olan Paris Moda Haftasında temsil etti.

Sarıkaya, profesyonel modeller ile podyuma çıktı.

Bej ve altın renk detayları ile püsküllü, ince askılı elbisesinin iddialı dekoltesi ve sade ayakkabıları ile Sarıkaya'nın yapılı fiziği dikkat çekti.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA PINAR DENİZ AYNI PODYUMDAYDI

Oyuncu Pınar Deniz, aynı markanın 2024 yılı marka yüzü olduğu sırada aynı podyumda yer almıştı.

Deniz, modellik yaptığı sırada oğlu Fikret Hakan'a hamileydi.

Markanın diğer ülkelerdeki marka yüzleri dünyaca ün kazanmış oyuncularla fotoğrafı paylaşılmıştı.