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Serenay Sarıkaya Paris podyumunda yürüdü

Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftasında yüzü olduğu güzellik marka için podyuma çıktı. Geçtiğimiz dönem aynı podyumdan Pınar Deniz yürümüştü.

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Serenay Sarıkaya Paris Moda haftasında dünyaca ünlü mankenlerle aynı podyumu paylaştı.

Bir güzellik markasının yüzü olan oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez markayı dünyanın en prestijli moda etkinliği olan Paris Moda Haftasında temsil etti.

Serenay Sarıkaya Paris podyumunda yürüdü - Resim : 1

Sarıkaya, profesyonel modeller ile podyuma çıktı.

Serenay Sarıkaya Paris podyumunda yürüdü - Resim : 2

Bej ve altın renk detayları ile püsküllü, ince askılı elbisesinin iddialı dekoltesi ve sade ayakkabıları ile Sarıkaya'nın yapılı fiziği dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya Paris podyumunda yürüdü - Resim : 3

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA PINAR DENİZ AYNI PODYUMDAYDI

Oyuncu Pınar Deniz, aynı markanın 2024 yılı marka yüzü olduğu sırada aynı podyumda yer almıştı.

Serenay Sarıkaya Paris podyumunda yürüdü - Resim : 4

Deniz, modellik yaptığı sırada oğlu Fikret Hakan'a hamileydi.

Serenay Sarıkaya Paris podyumunda yürüdü - Resim : 5

Markanın diğer ülkelerdeki marka yüzleri dünyaca ün kazanmış oyuncularla fotoğrafı paylaşılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Serenay Sarıkaya Paris Oyuncu
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