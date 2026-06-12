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Halk TV Magazin Serdar Ortaç'tan üzücü haber! 15 gündür yoğun tedavi altında

Serdar Ortaç'tan üzücü haber! 15 gündür yoğun tedavi altında

Serdar Ortaç'tan gelen son haber hayranlarını endişelendirdi. Tüm konserleri ertelenen ünlü şarkıcının ciddi ataklar geçirdiği ve 15 gündür tedavi altında olduğu öğrenildi.

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Serdar Ortaç'tan üzücü haber! 15 gündür yoğun tedavi altında

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın son dönemde durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bir tedavi sürecine alındığı öğrenildi. Ortaç’ın yaklaşık 15 gündür hastanede kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Gece Muhabiri'nin haberine göre, son yılların en ciddi ataklarını geçiren Serdar Ortaç, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulandığı belirtilen Ortaç'ın, bu süreçte ise tüm konserleri iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Serdar Ortaç'tan üzücü haber! 15 gündür yoğun tedavi altında - Resim : 1

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SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pazartesi günü son serum tedavisini alacağı öğrenilen ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği ancak bir süre doktorları tarafından uzaktan gözetim ile takip edileceği öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Serdar Ortaç Hastane
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