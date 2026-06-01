Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, “Aynı Aşklar” adlı eserde izinsiz alıntı yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını verdi. Yapılan yargılama sonucunda Serdar Ortaç'ın, 75 bin liralık tazminatı faiziyle birlikte Mehmet Ali Denk’e ödemesini hükmedildi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, yaklaşık 3 yılın ardından sonuçlandı.

TELİF İDDİASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Hürriyet'in haberine göre, müzisyen Mehmet Ali Denk, “Yalan” adlı eserinin müziğinin izinsiz şekilde kullanıldığını öne sürerek Serdar Ortaç ve Emre Grafson Müzik’e dava açtı. Denk, eserinin Ebru Gündeş’in seslendirdiği “Aynı Aşklar” şarkısında yer aldığını iddia etti.

MESAM RAPORU BENZERLİĞİ ORTAYA KOYDU

MESAM’ın teknik bilim kurulu tarafından yapılan incelemede, iki eser arasında benzerlik bulunduğu tespit edildi. Bu rapor, davanın seyrinde belirleyici oldu.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Emre Grafson Müzik’in toplam 75 bin lira tazminatı faiziyle birlikte Mehmet Ali Denk’e ödemesine hükmetti. Ayrıca, söz konusu eserin izinsiz kullanımının durdurulmasına ve önlenmesine karar verildi.