Serdal Adalı'nın oğlu boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı ile Aslı Lal Adalı'nın iki yıllık evliliği sona erdi. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadığı öne sürülen çift, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma ise yalnızca 5 dakika sürdü.

2024 yılında dünyaevine giren Serhan Kerim Adalı ve Aslı Lal Adalı'nın evliliğinde son dönemde yaşanan anlaşmazlıkların arttığı iddia edildi. Özellikle son bir ayda yaşanan tartışmaların aile içindeki huzuru olumsuz etkilediği, bunun üzerine çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇTILAR

Sabah'ın haberine göre, Serhan Kerim Adalı ve Aslı Lal Adalı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma talebinde bulundu.

Mahkemeye sundukları dilekçede, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve yaşanan şiddetli geçimsizliğin her iki tarafı da olumsuz etkilediğini belirten çift, ortak kararla yollarını ayırmak istediklerini ifade etti.

5 DAKİKADA SONA ERDİ

Cuma günü görülen duruşmaya Serhan Kerim Adalı, Aslı Lal Adalı ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme salonunda anlaşmalı boşanma taleplerini yineleyen çift, birbirlerinden herhangi bir maddi ya da manevi talepte bulunmadı.

Hakimin kararını açıklamasıyla birlikte, yaklaşık 5 dakika süren duruşmada çiftin iki yıllık evliliği resmen sona erdi. Taraflar, anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırdı.