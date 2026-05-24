Serbest bırakılan şarkıcı Niran Ünsal'dan ilk açıklama!

Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de şarkıcı Niran Ünsal'dı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Niran Ünsal, ifadesini verdiğini ve serbest bırakıldığını açıkladı.

Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Niran Ünsal Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifadesini vermek için gözaltına alınmadan kendiliğinden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ilgili birimine müracaat ederek ifade işlemlerini ve prosedürü yerine getirmiş ve Savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştır."