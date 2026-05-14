Şarkıcı Karsu'ya Kraliyet Nişanı verildi

Antalya'da, Hollanda'nın milli günü "Kral Günü" etkinlikleri kapsamında ve yeni Antalya Fahri Konsolos ataması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Türk asıllı Hollandalı şarkıcı, piyanist ve besteci Karsu Dönmez, sahne aldı ve piyanosu eşliğinde Hollanda Milli Marşı ile İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

ORANGE-NASSAU NİŞANI ŞÖVALYESİ

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, iki ülkenin bağlarının güçlendirilmesine yönelik yaptığı sosyal çalışmalar dolayısıyla Dönmez'e Kraliyet Nişanı takdim etti.

Dönmez, Orange-Nassau Nişanı Şövalyesi olarak atandı.

Joep Wijnands, törende yaptığı konuşmada, Kral Willem-Alexander'ın doğum günü dolayısıyla her yıl 27 Nisan'da "Kral Günü" kutlamaları gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu kutlamalarda turuncu renklerin hakim olduğunu dile getiren Wijnands, Antalya'nın da portakal ağaçları ile kutlamaya eşlik ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE 3 BİNDEN FAZLA HOLLANDALI ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR"

Hollanda ile Türkiye'nin 400 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu belirten Wijnands, "Türkiye'de 3 binden fazla Hollandalı şirket faaliyet gösteriyor. Hollanda da Türk yatırımları için en önemli destinasyon. Antalya'da bu durum tarım alanındaki işbirliğimizde açıkça görülüyor." dedi.

TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR

Wijnands, kendisinin bu yaz Hollanda'nın Pekin Büyükelçisi olacağını belirterek, Türkiye'den ayrılacağı için üzgün olduğunu ifade etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Türkiye ve Hollanda arasında lale ile başlayan dostluğun yıllar içerisinde daha da pekiştiğini söyledi.

Törende Ceren Zorlu Çabukoğlu'nun Antalya Fahri Konsolos olarak atandığı ilan edildi ve Hollanda Kralı'nın özel mektubu verildi. (AA)