Son günlerde 110 milyon TL değerinde lüks villa aldığı iddialarıyla gündeme gelen Derya Bedavacı, çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bedavacı, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, ben zaten Beykoz'da yaşıyorum. Öyle paralara bir ev almadım, yalan haber. Zaten aldığımız sahne fiyatlarını da yanlış yazıyorlar, bir ev aldık ve şu an tadilatta. Ama öyle paralar vermedik."

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşan Bedavacı, son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekti. Sağlıklı yaşam rutininden bahseden şarkıcı, formunun sırrını anlattı.

“İyi besleniyorum, spor yapıyorum” diyen Bedavacı, yaşam tarzındaki değişikliklerin sonuçlarını aldığını söyledi.