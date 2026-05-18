Şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor! Cinsiyeti belli oldu

"Salla", "Budur" ve "Soygun Var" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Atiye'nin hamile olduğu öğrenildi.

2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Ferah Feza, Neva ve Rumi adında üç kızı olan Atiye'nin 4. bebeğinin de cinsiyeti belli oldu.

Gazeteci Akif Yaman’ın haberine göre, 37 yaşındaki ünlü şarkıcı bir kez daha kız bebek sahibi olacak.

2007'DE ÇIKIŞ YAPTI

Henüz 17 yaşındayken çıkardığı ilk stüdyo albümü "Gözyaşlarım" (2007) ve "Hal Hal" şarkısına yaptığı cover ile büyük bir çıkış yakalayan Atiye, son olarak söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Düşüş" (2025) isimli şarkıyı yayınlamıştı.