Sahneye çıkan ünlü şarkıcı donup kaldı! Aldığı "kayısı" cevabı sosyal medyayı salladı

Malatya’da düzenlenen 28. Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali’nde sahneye çıkan şarkıcı Elif Buse Doğan, konser alanındaki katılımın beklediğimden düşük olması üzerine izleyicilere “ Malayalılar nerede?” diye seslendi. Seyircilerden gelen “Kayısı toplamaya gittiler” yanıtı ise geceye damga vurdu. Yaşanan o anlarda kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen festivalin açılış gününde sahne alan Dogan, Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı’nda sevenleriyle bir araya geldi.

Sen önündeki boş alanları fark eden Elif Doğan ile dinleyenler arasında gülümseten bir diyalog kayda geçti. Beklediği kalabalığı göremediği dile getiren şarkıcı, çevredeki vatandaşların da konsere davet edilmesini talep etti. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı konser alanının dolmamasından dert yandı. Elif Buse Doğa’nın kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla arasında güldüren bir diyalog yaşandı

''MALATYALILAR NEREDE, ÇOK MERAK EDİYORUM. BAŞKA BİR KONSER Mİ VAR?''



Doğan ''Malatyalılar nerede, çok merak ediyorum. Başka bir konser mi var? Oraya mı gittiler?'' diye sorunca seyirciler, ''Kayısı toplamaya gittiler'' yanıtı verdi. Aldığı yanıt karşısında şaşkına dönen ünlü isim, ''Herkes mi orada? Keşke biz de yardıma gitseydik de işi bitirselerdi, akşama konsere gelselerdi.'' ifadelerini kullandı.