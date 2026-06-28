Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gören hayran kaldı

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Safiye Soyman deyim yerindeyse saray yavrusu eviyle magazin gündemini çalkaladı. Ünlü sanatçının lüks boğaz manzaralı evi Sosyal medyada büyük ilgi gördü.

65 yaşındaki ünlü sanatçı Safiye Soyman Boğaz manzarasıyla kendine hayran bırakan lüks evi nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Geceler, Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Dilek taşı, Unutamam seni, Hadi Çal gibi dillere dolanan parçalarıyla Türk halkının sevgisini kazanan ünlü şarkıcı kendine has tarzıyla da dikkat çekiyor.

REALİTY SHOWLARIN ARANAN YÜZÜYDÜ

2000 yılından beri Faik Öztürk’le birlikte olan Soyman, bir dönem reality şovların da sevilen yüzlerinden biri olarak adından söz ettiriyordu. Ünlü şarkıcı son olarak Boğaz manzaralı lüks eviyle gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İstanbul, Ankara ve Bodrum’da da evi bulunan Safiye Soyman, "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İşte, Soyman’ın Boğaz manzaralı evinden kareler;