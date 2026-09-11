Şabanoğlu Şaban’ın devam filmi geliyor: Yeni filmin başrolü belli oldu

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Şabanoğlu Şaban” filminin devamı çekiliyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan Şaban karakterinin yeni hikayesini beyazperdeye taşıyacak film için hazırlıklar sürüyor. Poll Films’in patronu Polat Yağcı ile Arzu Film’in patronu Ferdi Eğilmez’in ortaklığında çekilecek yapımın ay sonunda sete çıkması planlanıyor.

İKİNCİ KUŞAK ŞABAN, ALİ SUNAL OLACAK

Merakla beklenen filmin başrolünü Ali Sunal üstlenecek. Böylece Kemal Sunal’ın canlandırdığı unutulmaz Şaban karakterinin hikayesi, sinemada ikinci kuşak Sunal ile devam edecek. “Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban” adıyla çekilecek filmin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak.

OYUNCU GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

İkinci kuşak Şaban’ın eğlenceli hikayesinin anlatılacağı filmin oyuncu görüşmeleri de devam ediyor. Yapım ekibinin oyuncu kadrosunu netleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.