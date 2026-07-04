Saba Tümer acı haberi verdi! 'Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını'

Ünlü sunucu Saba Tümer, babası Yalçın Tümer'in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tümer, babasına veda ettiği duygusal paylaşımıyla takipçilerini etkiledi.

Babasının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıklayan Saba Tümer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını. Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu."

O paylaşımın ardından sanat dünyasından arkadaşları Tümer'e başsağlığı dileklerini iletti.

BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Gazeteci Adem Metan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saba Tümer'in uzun süredir babasının sağlık sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek aileye başsağlığı diledi.

Vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Saba Tümer için başsağlığı mesajları paylaştı. Cenaze bilgileri ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.