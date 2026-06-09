Reha Muhtar’ın kızından yürek burkan paylaşım! 'Her geçen gün biraz daha anlıyorum'

Türk televizyonculuğunun ünlü isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatından günler sonra kızı Ayşe Nazlı Yumlu'dan ilk paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla babasına veda eden Yumlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana kızım deyişini özleyeceğim.

"SENİ KAYBETMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA ANLIYORUM"

Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum."

EVLAT EDİNİLMİŞTİ

Ayşe Nazlı Yumlu, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 4 ay kaldıktan sonra, 2000 yılında şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinildi.

Yumlu, Nilüfer ile Reha Muhtar'ın 2001-2003 yılları arasındaki birlikteliği döneminde Reha Muhtar'ı babası olarak benimsemiş; usta televizyoncu da hayatı boyunca onun manevi babalığını üstlenmişti.

Reha Muhtar ise 3 Haziran 2026 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.