Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi! Nilüfer'den duygulandıran paylaşım

3 Haziran‘da yaşamını yitiren gazeteci Reha Muhtar ile Nilüfer’in henüz dört aylıkken evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı Yumlu Batuhan Yağlıoğlu ile bir süredir devam eden birlikteliğini evlilik kararıyla taçlandırdı.

NİLÜFER'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Çift, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Nikah töreninden tebessüm dolu kareler, şarkıcı Nilüfer’in sosyal medya hesabına yansıdı.

Ünlü sanatçı yaptığı duygu yüklü paylaşıma, ‘’Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" notu düştü.

BİR SÜRE ÖNCE BABASININ ACISIYLA SARSILMIŞTI

3 Haziran'da Reha Muhtar'ın vefatıyla sarsılan Ayşe Nazlı Yumlu‘nun, babası Reha Muhtar’ın vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşım gündem olmuştu.

Yumlu, babasıyla birlikte çekilen çocukluk fotoğrafını paylaşarak şu notu düşmüştü:

"Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı."