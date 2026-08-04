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Halk TV Magazin Rapçi Khontkar sahneyi yine terk etti! Çıkarken aynaya çarptı

Rapçi Khontkar sahneyi yine terk etti! Çıkarken aynaya çarptı

Khontkar, İstanbul'daki konserini yarıda bıraktı. Seyircilerin arasından geçerek mekanı terk eden ünlü rapçi, çıkarken aynaya çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Ünlü rapçi Khontkar, performansını yarıda keserek sahneyi terk etti. Çıkış sırasında aynaya çarpan ünlü rapçinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre konser sırasında kulak içi monitöründe teknik bir sorun yaşayan Khontkar, ekibi uyarmasına rağmen problemin çözülememesi üzerine performansına devam etmedi. Rapçi, sahneyi terk ederek konseri yarıda bıraktı.

Rapçi Khontkar sahneyi yine terk etti! Çıkarken aynaya çarptı - Resim : 1

AYNAYA ÇARPTI

Sahneden ayrıldıktan sonra kalabalığın arasından çıkışa yönelen Khontkar, aynalı bir bölmeden geçmeye çalışırken başını aynaya çarptı. O anlar mekanda bulunan izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Khontkar'ın ani ayrılığı salonda şaşkınlık yaratırken, hayranlarının "Hayır!" ve "Nereye?" diye seslendiği duyuldu.

Rapçi Khontkar sahneyi yine terk etti! Çıkarken aynaya çarptı - Resim : 2

DAHA ÖNCE DE SAHNEYİ TERK ETMİŞTİ

Khontkar, 2024 yılında İstanbul'da verdiği bir konserde de ses kontrolünün yapılmadığını öne sürerek sahneyi terk etmişti.

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Konseri izleyen seyircilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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