Rap sanatçısı Aishe'nin ölümünün ardından ihmal iddiası

Türk rap müziğinin genç isimlerinden Tuğçe Ayşe Güler'den gelen acı haber, sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu. "Aishe" sahne adıyla tanınan genç sanatçının hayatını kaybettiği öğrenilirken, tedavi sürecine ilişkin ihmal iddiaları da gündeme geldi.

Kendine özgü tarzı ve rap müziğe kattığı farklı yorumuyla dikkat çeken Aishe, özellikle genç dinleyiciler arasında tanınan isimlerden biri olarak biliniyordu.

ACI HABERİ KARDEŞİ DUYURDU

Genç sanatçının vefat haberi, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. "AİSHESONG" adlı hesaptan yapılan ilk paylaşımda, "Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağolsun" ifadesine yer verildi.

SÜREÇLE İLGİLİ İHMAL İDDİASI

Sanatçının kardeşinin hesabı üzerinden yapılan ikinci paylaşımda ise tedavi süreci anlatılarak süreçte ihmal yaşandığı öne sürüldü. Paylaşımda şu iddialar dile getirildi:

Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, iyiydi ve taburcu olup eve geçti. Bu süreçte verilen kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu. İhmal sonucu yaşandı hepsi. Kortizonu bir anda bıraktırdılar vasküliti tetiklendi acile gittik ama yan etkisi diyerek gönderdiler tekrar fenalaşınca 2. Acilde yatış verdiler ve 4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavide görmedi servisten sonra daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı ben en başından beri behçet dememe rağmen 1 haftalık süreçte hiç bir şey yapılmadı ve bizi kandırarak süreci ilerlettiler romotoloji ölümünden 1 gün önce tanı koydu fakat çok geçti ve ihmal edilerek vefat etti.

AİSHE KİMDİR?

"Aishe" sahne adıyla bilinen Tuğçe Ayşe Güler, Türkçe rap ve alternatif R&B tarzındaki çalışmalarıyla tanınan genç bir kadın vokalisttir.

Dijital müzik platformlarındaki özgün vokal tekniği ve melankolik anlatımıyla dikkat çeken sanatçı; şarkılarında yalnızlık, içsel sorgulamalar ve duygusal temaları işliyordu. Özellikle melodik rap tarzıyla kısa sürede geniş ve kemik bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Aishe 'nin sevilen şarkıları arasında "Cennet", "Sakince", "Aşktan Bahset" ve "İki Yüz" bulunmaktadır.