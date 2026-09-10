Rahmi Koç kardeşi Semahat Arsel'in doğum gününde doyasıya eğlendi: Dansıyla geceye damga vurdu

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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 98. yaş gününü Ataşehir'de düzenlenen özel bir davetle kutladı. Geceye Arsel'in kardeşi, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un neşeli hali ve dansı damga vurdu.

Semahat Arsel'in doğum günü kutlamasının ilerleyen saatlerinde müzikle birlikte ayağa kalkan Rahmi Koç, piste çıkarak dans etti. Koç'un ritme eşlik ettiği anlar davetlilerden büyük ilgi gördü.

Kardeşi Semahat Arsel de Rahmi Koç'a sahnede eşlik etti. İki kardeşin birlikte dans ettiği anlar geceye damga vurdu.

98. YAŞINI KUTLADI

Ataşehir'deki bir mekanda düzenlenen davette Semahat Arsel için pembe bir doğum günü pastası hazırlandı. Arsel, alkışlar eşliğinde pastasının üzerindeki mumları üfleyerek 98. yaşını kutladı.

Yakınlarının ve davetlilerin katıldığı gecede doğum günü kutlaması ilerleyen saatlerde müzik ve dansla devam etti.