ABD'li ünlü oyuncu ve bir dönemin çocuk yıldızı Jonathan Taylor Thomas, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde polis tarafından gözaltına alındı. Home Improvement dizisiyle tanınan 45 yaşındaki oyuncunun, bir trafik kontrolü sırasında polisin talimatlarına uymadığı iddia edildi.

Thomas, pazartesi günü Malibu/Lost Hills Şerif Karakolu'nda gözaltına alındı ve salı günü serbest bırakıldı.

Olay, Kaliforniya'nın Westlake Village bölgesinde meydana geldi. Thomas, alkollü araç kullanma şüphesiyle durdurulan bir aracın yolcu koltuğunda bulunuyordu.

POLİSİN TALİMATLARINA UYMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre trafik kontrolü sırasında Thomas polislerle iş birliği yapmadı ve araçtan dışarı çıktı. Polis memurlarının kendisinden yeniden araca binmesini istemesine rağmen Thomas'ın talimatlara uymadığı belirtildi.

Yetkililer, Thomas'ın davranışının soruşturmayı engellediğini belirterek polise mukavemetten gözaltına alındığını belirtti.

Thomas, 34 saatten fazla gözaltında kaldıktan sonra salı günü serbest bırakıldı.