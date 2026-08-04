Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi

5 6

White Coat Ceremony yani "Beyaz Önlük Töreni", tıp ve sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin birinci sınıfa başlarken ya da klinik eğitime geçerken beyaz önlüklerini giydikleri bir geçiş töreni olarak adlandırılıyor.