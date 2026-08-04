Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi
2022 Miss Turkey üçüncüsü Selin Gurdikyan, tıp eğitiminde önemli bir aşamaya geçti. Neşe Erberk, beyaz önlük giyen kızının karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
1983 Türkiye Güzeli ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, podyumlardan doktorluğa geçiş yaptı.
Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Aynı yıl Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
Gurdikyan, 2023 yılında ABD'deki Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki (FIU) lisans eğitimini tamamladı. Eğitimini tıp alanında sürdüren Gurdikyan, White Coat Ceremony (Beyaz Önlük Giyme Töreni) ile klinik eğitim sürecine geçti.
Neşe Erberk de kızının törenden karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Biricik Selin'im, FIU White Coat Ceremony ile tıp eğitiminin ikinci dört yılına adım attı... Yolun açık olsun bebeğim." ifadelerini kullandı.
White Coat Ceremony yani "Beyaz Önlük Töreni", tıp ve sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin birinci sınıfa başlarken ya da klinik eğitime geçerken beyaz önlüklerini giydikleri bir geçiş töreni olarak adlandırılıyor.
Selin Gurdikyan da o kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dream job (hayalimdeki iş)" notunu düştü.