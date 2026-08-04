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Halk TV Magazin Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi

Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi

2022 Miss Turkey üçüncüsü Selin Gurdikyan, tıp eğitiminde önemli bir aşamaya geçti. Neşe Erberk, beyaz önlük giyen kızının karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi - Fotoğraf: 1
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1983 Türkiye Güzeli ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, podyumlardan doktorluğa geçiş yaptı.

Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi - Fotoğraf: 2
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Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Aynı yıl Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi - Fotoğraf: 3
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Gurdikyan, 2023 yılında ABD'deki Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki (FIU) lisans eğitimini tamamladı. Eğitimini tıp alanında sürdüren Gurdikyan, White Coat Ceremony (Beyaz Önlük Giyme Töreni) ile klinik eğitim sürecine geçti.

Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi - Fotoğraf: 4
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Neşe Erberk de kızının törenden karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Biricik Selin'im, FIU White Coat Ceremony ile tıp eğitiminin ikinci dört yılına adım attı... Yolun açık olsun bebeğim." ifadelerini kullandı.

Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi - Fotoğraf: 5
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White Coat Ceremony yani "Beyaz Önlük Töreni", tıp ve sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin birinci sınıfa başlarken ya da klinik eğitime geçerken beyaz önlüklerini giydikleri bir geçiş töreni olarak adlandırılıyor.

Podyumdan doktorluğa! Tescilli güzel önlüğü giydi - Fotoğraf: 6
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Selin Gurdikyan da o kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dream job (hayalimdeki iş)" notunu düştü.

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