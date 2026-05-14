Pınar Deniz o rolü nasıl aldığını açıkladı! Kıvanç Tatlıtuğ'lu diziyi Nuri Bilge Ceylan için bırakmıştı
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Yorgun Güneş'in kadrosuna dahil olan Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ’lu diziden vazgeçmesine neden olan o rolü nasıl aldığını açıkladı.
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu markanın lansmanında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Deniz, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Yorgun Güneş’in kadrosuna nasıl dahil olduğunu ilk kez anlattı.
"DENEME ÇEKİMİNE GİRDİM"
Hürriyet'in haberine göre, kendisine doğrudan bir teklif gelmediğini söyleyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Bu projeyi audition ile aldım, doğrudan teklif gelmedi. Deneme çekimine girdim. Nuri Bilge Ceylan’la çalışmak büyük gurur. Her oyuncunun hayalindeki ilk üç yönetmenden biridir, heyecanlıyım
KIVANÇ TATLITUĞ İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAĞI DİZİYİ BIRAKTI
Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı Dönence dizisinin kadrosundan Nuri Bilge Ceylan'ın Yorgun Güneş filmi için son anda ayrılmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi