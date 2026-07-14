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Peş peşe iki kez beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu uyandırıldı!

Peş peşe iki kez beyin kanaması geçirerek acil ameliyata alınan usta oyuncu Ruhsar Gültekin'den haber geldi. Yoğun bakımda uyandırılan Gültekin'in bilincinin açık olduğu, kısa süre içinde normal odaya alınmasının planlandığı öğrenildi.

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Peş peşe iki kez beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu uyandırıldı!

Peş peşe 2 kez beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ruhsar Gültekin'den haber geldi. Ameliyata alınan Gültekin'in uyandırıldığı öğrenildi.

62 yaşındaki usta oyuncu geçen hafta apar topar ameliyata alınmıştı. Kanaması boşaltılarak ventriküler drenaj uygulanan Gültekin, ameliyatın ardından uyandırılıp kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden uyutulmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ruhsar Gültekin'in dün uyandırıldığı öğrenildi. Usta oyuncunun tedavisinin bilinci açık şekilde yoğun bakım odasında devam ettiği belirtilirken, en geç perşembe günü normal odaya alınması planlanıyor.

Peş peşe iki kez beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu uyandırıldı! - Resim : 1

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"ÇARŞAMBA YA DA PERŞEMBE GÜNÜ NORMAL ODAYA ALABİLİRİZ"

Ruhsar Gültekin'in eşi Cem Gültekin de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün saat 14:00 te yoğun bakıma yanına girdik. Her şey yolunda… Oğluna (Aras) öpücükler gönderiyor. Muhtemelen çarşamba gününe kadar bilinci açık şekilde yoğun bakımda kalacak. Çarşamba ya da perşembe günü normal odaya alabiliriz. Çok şükür…"

Peş peşe iki kez beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu uyandırıldı! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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