Peş peşe gelen eleştirilere dayanamadı: Ece Erken'den dikkat çeken 'özel abonelik' açıklaması

Instagram‘da özel abonelik özelliğini kullanmaya başlaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ece Erken gelen yorumlara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Ünlü oyuncu, abonelik özelliğini neden tercih ettiğini açıklarken, “Kötü gözle bakılmasını istemiyorum.” dedi.

Son dönemde sanat camiasından bir çok ünlü ismin tercih ettiği Instagram özel abonelik sistemini kullanan isimlerden biri olan Ece Erken, sosyal medya hesabında bu uygulamaya yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Özel abonelik özelliğini neden aktif ettiğinin sık sık sorulduğunu vurgulayan Erken, konuya açıklık getirdi.

''HERKESİN GÜZEL GÖZLE BAKMADIĞINI BİLİYORUM''

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, bazı kişilerin bu uygulamaya olumsuz yaklaştığını bildiğini belirterek,”Herkesin güzel gözle bakmadığını biliyorum. Victoria Secret kadınına nazar değmeyecek de bana mı değecek? Ben nazara inanmıyorum ama benim yıldızım düşük. Kötü gözle bakılmasını istemiyorum yoksa ben zaten bikinili görüntümü paylaşan kadınım. Denize neyle gireceksiniz, tabii ki bikiniyle” ifadelerini kullandı.

ABONELİK ÜCRETİNE ZAM YAPTI

Ece Erken, Instagram‘daki özel abonelik hizmetini ilk açtığında aylık 39,99 TL abonelik ücreti talep ediyordu. Ünlü sanatçının güncel abonelik ücreti ise 79,99 TL olarak uygulanıyor.