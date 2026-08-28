Pelin Akil neye uğradığını şaşırdı! 'Aklımı kaybedeceğim'

Ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Metal kaşıkların vücudunda düşmeden durduğunu fark eden Akil, yaşadığı ilginç anları kameraya alarak takipçilerinden bunun nedenini açıklamalarını istedi.

Sosyal medyada sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan Pelin Akil, bu kez yaşadığı sıra dışı bir anı takipçileriyle paylaştı. Metal kaşıkları vücuduna yerleştiren ünlü oyuncu, kaşıkların düşmeden durduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Akil, kaşıkların nasıl olup da vücudunda sabit kaldığını anlamaya çalıştı. Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen oyuncu, takipçilerinden konuya ilişkin açıklama bekledi.

“LÜTFEN BANA BUNUN BİR AÇIKLAMASINI YAPIN”

Ne olduğunu anlamakta zorlanan Pelin Akil, videoda şaşkınlığını dile getirerek, “Aklımı kaybedeceğim. Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu?” ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Başına gelen durumun olağan olup olmadığını da merak eden Akil, takipçilerine “Ne olur yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey Pelin falan der misiniz bana?” sözleriyle seslendi.