Özge Ulusoy mahkeme kararını açıkladı! 'Yaya geçidinde ezip bir de üstüne suçlamaya kalktılar'

2022 yılında Ankara'da meydana gelen trafik kazasında babası Haydar Ulusoy'u kaybeden Özge Ulusoy, uzun süren hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Babasının hayatını kaybettiği kazanın ardından adalet arayışından vazgeçmediğini söyleyen ünlü isim, "Karşı taraf bilinçli taksir aldı, 4,5 yıl ceza verildi" dedi.

Yaklaşık iki yıl süren dava sürecine değinen Ulusoy, karşı tarafın tutumundan şikayetçi olduklarını söyledi. Ulusoy, "Mahkemeden çıkan kararlar adaletli oldu. Karşı taraf yalanlar söyledi, vefat etmiş babamı suçlamaya çalıştılar. Ancak sonuçta hukuki olarak sabıkasına işlendi, suçlu da bulundu. Cezasını da çekiyor." dedi.

"BÖYLE BİR İNSANI YAYA GEÇİDİNDE EZİP HAYATINI ALIP BİR DE ÜSTÜNE SUÇLAMAYA KALKTILAR"

Sabah'ın haberine göre, Ulusoy, "Babam hukukçu, eski askeri hakimdi. Aktif olarak avukatlık yapıyordu. Hayatımda tanıdığım en adil insandı. Adalet sistemine, kuralara, kanuna çok uyan biriydi. Böyle bir insanı yaya geçidinde ezip hayatını alıp bir de üstüne suçlamaya kalktılar. Benim savaşım buydu." ifadelerini kullandı.

"YATARI 11 AYA TEKABÜL EDİYORMUŞ"

Ulusoy, mahkemeden çıkan kararı şöyle açıkladı:

"Karşı taraf bilinçli taksir aldı, 4,5 yıl ceza verildi. Onun da yatarı 11 aya tekabül ediyormuş. O aileden tehdit de aldım. Ama bir sene boyunca bütün duruşmalara kendim katıldım."