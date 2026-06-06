Ozan Güven'in üç büyükşehirdeki oyunlarını peş peşe iptal oldu

Oyuncu Ozan Güven, bir süredir sahnelediği “o.m.g” adlı tiyatro oyununun Antalya, Ankara ve İzmir gösterilerinin iptal edildiğini açıkladı. Güven, iptallere gerekçe olarak “mücbir sebeplerden” ifadesini kullandı.

Seyircilerinden özür dileyen Güven, sezonun son oyununun 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne’de sahneleneceğini bildirdi. Güven, açıklamasında:

“Bu sezon bizimle gülen, düşünen ve hikayemize ortak olan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere” dedi.

KADIKÖY'DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Ozan Güven, geçen hafta yakın arkadaşı ve meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile Kadıköy’de bir mekânda protesto edildi. Mekânda bulunanlar, Güven’e “Failler dışarı” sloganlarıyla tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güven ve Aslantuğ’un tepkilerin ardından mekândan ayrıldığı öğrenildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Güven, yaşananların ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

“Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok ağırdı. Bir insanın kamusal bir alanda hedef gösterilmesi, dinlenmeden yargılanması, aşağılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması sınır aşımıdır. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Eleştiri başka şeydir, linç başka şey. Ben de bir insanım. Beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun ve insani ölçünün kaybolmuş olması. Umarım eleştirirken de insan kalmayı başarırız. Olayın yaşandığı mekân ve muhataplarını önce adalete sonra da Allah’a havale ediyorum”

HAPİS CEZASI KESİNLEŞMİŞ, KADINI ABAJURLA DÖVDÜĞÜ DELİLLENDİRİLMİŞTİ

Ozan Güven hakkında, 13 Haziran 2020’de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bulutsuz’un yüzündeki morlukların yer aldığı fotoğraflar kamuoyuna yansımış, taraflar birbirinden şikâyetçi olmuştu.

Yargılama sonunda Güven, “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, dosyada yer alan abajuru da silah olarak kabul etti.

Güven, “hakaret” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraat etti. Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davası da beraatle sonuçlandı.

Dosya, tarafların itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne taşındı. Daire, İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararında hukuka aykırılık ya da delil eksikliği bulunmadığına hükmetti. Üst mahkeme, itirazları oy birliğiyle kesin olarak reddetti.

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