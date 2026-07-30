Ozan Güven'den yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı!

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu, yıllar geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Behlül hakkında bu kez oyuncu Ozan Güven’den dikkat çeken bir açıklama geldi.



Kariyeri boyunca başarılı projelere imza atan ünlü oyuncu ozan Güven katıldığı programda 2008 yılında Kanal D’de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde hafızalara kazınan karakterlerden biri olan behlül haznedar karakteri ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.



Güven, Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini yıllar sonra açıkladı. Açıklamasında, Kıvanç Tatlıtuğ canlandırdığı rolü neden kabul etmediğine ilişkin dikkat çeken detaylara yer verdi.

"BEN REDDETTİKTEN SONRA KIVANÇ TATLITUĞ'A GİTTİ"

Ünlü oyuncu reddettiği Behlül rolüyle ilgili, "Aşk-ı Memnu’daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi. O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim. Tercihimi ‘Canım Ailem’ dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.

'ZENGİN BİRİ’ OLDUĞU İÇİN REDDETMİŞ

Ozan Güven, "Yüksek mertebeden bir şey söylemiyorum; yine zengin birini oynamak istemedim. Gelir düzeylerinin farklı olması beni ‘Canım Ailem’deki karakteri oynamaya itti" dedi.