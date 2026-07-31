Oyuncu Yasemin Yazıcı'ya Liverpool Üniversitesi'nden büyük onur!

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Yazıcı'nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlülerden de tebrik mesajları gecikmedi. Hande Subaşı, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Belçim Bilgin, Sıla Türkoğlu, Ayça Ayşin Turan, Sinan Tuzcu ve İbrahim Selim gibi birçok ünlü isim, Yazıcı'yı kutladı.