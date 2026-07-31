Oyuncu Yasemin Yazıcı'ya Liverpool Üniversitesi'nden büyük onur!
Oyuncu Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda hazırladığı tezle "Yılın Tezi" ödülüne layık görüldü.
Yasemin Yazıcı, oyunculuk kariyerindeki başarısını akademik alanda da taçlandırdı. 28 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de elde ettiği önemli başarıyla adından söz ettirdi.
Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı başarıyla tamamlayan Yazıcı'nın hazırladığı tez, üniversite tarafından "Yılın Tezi" ödülüne layık görüldü.
Akademik başarısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, ödül töreninden karelere de yer verdi.
Başarıya giden sürecin kolay olmadığını vurgulayan Yasemin Yazıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayısız uykusuz gece, son teslim tarihleri, tez düzeltmeleri, dizi-film setleri, tükenmişlik ve yetersizlik hissi... Ama sonunda psikoloji yüksek lisansı, 'Distinction', 'Yılın Tezi' ödülü. İyi ki pes etmemişim."
Yazıcı'nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlülerden de tebrik mesajları gecikmedi. Hande Subaşı, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Belçim Bilgin, Sıla Türkoğlu, Ayça Ayşin Turan, Sinan Tuzcu ve İbrahim Selim gibi birçok ünlü isim, Yazıcı'yı kutladı.
Akademik kariyerine büyük önem veren Yasemin Yazıcı, lisans eğitimini de İngiltere'deki Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nun Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamlamıştı.