Fenerbahçe kongre üyesi olan oyuncu Göksun Çam, İzmir'den İstanbul'a dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasıyla ölümden döndü. Yaşadığı korku dolu anları paylaşan oyuncu, kazadan yaralı kurtulduğunu açıkladı.

Kazanın, hızla şerit değiştiren bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini belirten Çam, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Çevrede bulunan kişilerin aracının yaklaşık 35 metre boyunca dönerek savrulduğunu aktaran oyuncu, refüje çarparak durabildiğini ifade etti.

Sabah'ın haberine göre, yaşadığı korku dolu anları anlatan Çam, "Sağ şeritte gidiyordum, bir araç en sol şeritten makas atarak en sağ şeride hızla geldi. Bana arkadan vuran genç yüzünden 35 metre döne döne sürüklenip refüje çarparak durdum. Arabadan sağ çıkmam mucize." ifadelerini kullandı.

Kazada çene ve bacağından yaralandığını söyleyen oyuncu, araçta bulunan iki köpeğinin ise kazayı yara almadan atlatmasının kendisi için en büyük teselli olduğunu söyledi.

Çam, "Bu mucizenin hayvanlara yaptığım iyiliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben onları koruduğum için Allah da beni korudu." dedi.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ

Geçen ay da başka bir kazaya karıştığını söyleyen oyuncu, bu kez bir hayvan barınağı çıkışında yaya olduğu sırada bir dernek aracının kendisine çarptığını anlattı.

Kısa süre içinde ikinci kez ölüm tehlikesi atlattığını belirten Çam, son kazada aracının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.