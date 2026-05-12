Oyuncu Alp Balkan'ın cenaze programı belli oldu

Bir zamanlarlar geniş bir izleyici kitlesini ekranların başına kilitleyen "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı "Eczacı Bahadır" karakteriyle tanınan oyuncu ve müzisyen Alp Balkan, doğum gününden bir gün sonra hayata veda etti.

ACI HABER DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA GELDİ

Balkan'ın acı haberini, Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alp Balkan, 56'ıncı yaşına girdiği doğum gününü dün kutlamıştı. Balkan, doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybetti. Balkan'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri olan "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı "Eczacı Bahadır" karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncunun cenaze programı belli oldu.

Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, cenaze programının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, "Alp Balkan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Balkan'ın cenazesi, 13 Mayıs çarşamba günü Yenimahalle Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.

ALP BALKAN KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

1970’te doğumlu olan Alp Balkan, 1992'de yayımlanmaya başlanan "Mahallenin Muhtarları" dizisinde "Eczacı Bahadır" karakterini canlandırdı. "Yusuf Yüzlü" ve "Belalı Baldız" gibi yapımlarda rol aldı. Alp Balkan, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise 2005 yapımı "Davetsiz Misafir" dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Ayrıca aralarında Gülben Ergen'in de aralarında olduğu birçok ünlü ismin vokalistliğini de üstlenendi.

Balkan, 2017 yılında bypass ameliyatı geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.