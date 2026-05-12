Onur Buldu'nun dolandırılma hikayesinin bilinmeyen tarafı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Onur Buldu’nun ev sahibi olma hayaliyle çıktığı yolda dolandırıcılık hikayesi yaşamasına ilişkin en yakın arkadaşı hakkında anlattıkları, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yaşanan büyük güven suistimalinin detayları netleşirken, hikâyenin bugüne kadar bilinmeyen sonu ve gerçek zamanlaması bizzat Buldu tarafından açıklandı.

ONUR BULDU'NUN DOLANDIRILMA HİKAYESİNİN BİLİNMEYEN TARAFI ORTAYA ÇIKTI

Her şey, Onur Buldu’nun bir ev satın almaya karar vermesi ve bir arkadaşının kendisini müteahhit ile tanıştırmasıyla başladı. Arkadaşına duyduğu sonsuz güven nedeniyle ödemeleri doğrudan müteahhit yerine bu kişiye teslim eden Buldu, yaşadığı süreci Alper Kul’un YouTube’da yayınlanan 'Naptın O İşleri' programında tüm çıplaklığıyla anlattı.

Taksit taksit gönderdiği birikimlerinin aslında hiçbir zaman hedefine ulaşmadığını belirten Buldu, "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş, paraları yiyormuş" ifadelerini kullandı.

Olayın patlak verdiği an ise tapu işlemlerinin yapılacağı gün gerçekleşti. Müteahhidin Buldu’yu arayarak "Ne zaman ödeme yapacaksın?" diye sormasıyla acı gerçek ortaya çıktı. O sırada yanında olan yakın dostu ve meslektaşı Uğur Bilgin’in, Buldu’nun yüzündeki ifadeyi gördüğünde "birini kaybettik sandım" diyerek yaşadığı şoku tarif ettiği öğrenildi.

Gündemi sarsan bu olayın asıl bilinmeyen tarafı ise Onur Buldu’nun açıklamalarıyla netleşti. Sevilen oyuncu, bu dolandırıcılık vakasının aslında 10 yıl önce yaşandığını bildirdi. Uykusuz geceler ve büyük bir psikolojik çöküşle geçen o "rezalet" sürecin ardından Buldu, uzun uğraşlar sonucunda kendisini dolandıran kişiden parasını kuruşu kuruşuna geri almayı başardığını ve hikâyenin mutlu sonla bittiğini açıkladı.