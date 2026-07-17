Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yıllar sonra yaptığı açıklamalar, unutulmaz "Süleyman Çakır" karakterini bir kez daha gündeme taşıdı. Ünlü oyuncu, aradan geçen 22 yıla rağmen karakterin hala konuşulduğunu belirterek, "Bir türlü ölemiyorum ağabey" dedi.

"Kurtlar Vadisi" dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, yıllar geçmesine rağmen karakterin gördüğü ilginin hiç azalmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, her yıl 8 Nisan'da yaşananların kendisini bile şaşırttığını dile getirdi.

HER YIL AYNI MANZARA YAŞANIYOR

Kaynarca, "Süleyman Çakır" karakterinin dizide hayatını kaybettiği 8 Nisan 2004 tarihinden bu yana her yıl sosyal medyada gündem olduğunu belirtti. Karakter adına gıyabi cenaze namazları kılındığını, helva dağıtıldığını ve binlerce paylaşım yapıldığını söyleyen oyuncu, bu ilgiye kendisinin de kayıtsız kalamadığını ifade etti.

"ÖLEMEDİM AĞABEY BEN, BİR TÜRLÜ ÖLEMİYORUM"

Konuya esprili bir dille isyan eden Kaynarca, "8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim ağabey ben, bir türlü ölemiyorum." sözleriyle dinleyenleri güldürdü.

FABRİKADAN KOVULUNCA HAYATI DEĞİŞTİ

"Murat Yeter'le Folk Sohbetleri" programına konuk olan Oktay Kaynarca, lise yıllarında derslerinde başarılı olmadığını ve ailesinin kendisini disipline etmek amacıyla bir kamyon fabrikasında çalışmaya gönderdiğini de anlattı.

Elektrik hattında altı ay boyunca çalıştığını söyleyen Kaynarca, o dönemi şu sözlerle özetledi:

"Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim. Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda 'Alın bunu buradan' diyerek beni kovdular. Allah'tan da kovmuşlar, sonra konservatuvar sınavlarına girdim."