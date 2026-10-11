Okan Bayülgen'in kızı 70'den fazla ülkeyi geride bıraktı: İstanbul kazandı
Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul Bayülgen, uluslararası öğrenci sanat yarışmasında Özel Takdir Ödülü kazandı. 70'ten fazla ülkeden öğrencinin katıldığı organizasyonda elde ettiği başarıyla dikkat çekti.
Okan Bayülgen ile reklamcı Şirin Ediger'in kızları İstanbul Bayülgen, dikkat çeken bir başarıya imza attı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren 17 yaşındaki İstanbul Bayülgen, uluslararası bir sanat yarışmasında ödüle layık görüldü.
2026 International Student Artist Awards kapsamında düzenlenen yarışmaya 70'ten fazla ülkeden öğrenciler katıldı. Geleneksel çizim ve resim çalışmalarının değerlendirildiği organizasyonda eserler; teknik beceri, yaratıcılık ve özgünlük kriterleri doğrultusunda incelendi.
Yarışmada İstanbul Bayülgen,"Honorable Recognition Award" yani Özel Takdir Ödülü'nü kazandı.
ÖDÜL HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
İstanbul Bayülgen'in elde ettiği başarı, eğitim aldığı Iris Portfolio Studio'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
İstanbul Bayülgen, Okan Bayülgen ile Şirin Ediger'in birlikteliğinden dünyaya geldi. 2008-2014 yılları arasında evli kalan çiftin kızları, uzun yıllar kameralardan uzak büyüdü.