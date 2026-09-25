Nişantaşı'nda soygun yapan fenomenin ilk vukuatı değilmiş! İfadesi ortaya çıktı

Bir sosyal medya ünlüsü Nişantaşı'da bir mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, 17 Ağustos tarihinde Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ressam Dem Sevinç K. mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürün seçti. Ancak bir yayımlanan görüntülerde ürünlerin ücretini ödemeyen ressam yavaş yavaş dışarı çıktı.

Durumu fark eden mağaza görevlileri, Sevinç K.'yi kapının önünde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sevinç K. Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü. Ürünler mağazaya teslim edildi. Mağaza yetkilileri genç kadından şikayetçi oldu.

Fenomen ressamın ifadesinde 24 parça ürünü ödeme yapmadan çıkmasına 'dalgınlık' dedi.

“Kuzenimi arayacaktım, onu bekliyordum. Dalgınlıkla çıktım.”

Sevinç K. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Ancak polisin yaptığı incelemede önemli bir durum daha ortaya çıktı. Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir eylemde bulunduğu anlaşıldı. Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.