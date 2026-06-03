Nilüfer eski aşkı Reha Muhtar'ın ölümünün ardından yazdı! 'Çok uğraştık ama..."

Gazeteci ve ünlü televizyoncu Reha Muhtar, bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

66 yaşındaki Muhtar'ın vefatının ardından 2001 - 2003 yılları arasında birlikte olduğu ünlü şarkıcı Nilüfer'den veda mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muhtar'a veda eden Nilüfer, şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda."