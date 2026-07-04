New York'ta hayat durdu! Taylor Swift'in milyon dolarlık düğünü için yollar kapatıldı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, uzun süredir konuşulan ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırdı. Milyonlarca dolara mal olduğu öne sürülen organizasyon için Madison Square Garden ve çevresi adeta abluka altına alınırken, kentte yollar trafiğe kapatıldı.

Çiftin düğünü için Manhattan'ın en işlek noktalarından biri olan Madison Square Garden çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulandı. New York Polis Teşkilatı (NYPD), öğle saatlerinden itibaren bölgedeki araç ve yaya trafiğini durdururken, organizasyon nedeniyle kentin önemli ulaşım noktalarından biri de geçici olarak kapatıldı.

Perdeler ve özel çadırlarla düğün alanı dışarıdan görüntülenmemeye çalışılsa da davetliler otele giriş çıkış yaparken objektiflere yakalandı.

HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ İSİMLERİ DÜĞÜNDE BULUŞTU

Komedyen ve oyuncu Adam Sandler tarafından organize edilen yıldızlarla dolu törende birçok ünlü isim yer aldı.

Gigi Hadid, Bradley Cooper, Benson Boone ve Dakota Johnson da düğüne katılan isimler arasında yer aldı.

BİNLERCE HAYRAN AKIN ETTİ

Düğün yalnızca davetlilerin değil, hayranların da yoğun ilgisini çekti. "Swiftie" olarak bilinen Taylor Swift hayranları, Madison Square Garden çevresindeki sokakları doldurdu.

Bazıları sanatçının şarkılarını söylerken, bazıları "Seni seviyoruz Taylor!" sloganları attı. Kutlamaları daha iyi görebilmek isteyen bazı hayranların ise çevredeki iskelelere çıktığı görüldü.

"JUST T MARRİED" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kutlamalar kapsamında Madison Square Garden kompleksine "JUST T MARRIED" yazılı dev tabelalar yerleştirildi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı ön partiyle başlayan düğün organizasyonu, Hollywood yıldızlarını ve binlerce hayranı aynı noktada buluştururken, New York'un uzun süre konuşacağı etkinliklerden biri olarak hafızalara kazındı.