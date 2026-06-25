Neşe Karaböcek'in gazeteci eşi Tevfik Yener hayatını kaybetti

Neşe Karaböcek'in gazeteci eşi Tevfik Yener, 88 yaşında hayatını kaybetti. Yener'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

2017 Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi olan Yener’in ölümünün ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından da bir mesaj yayınlandı:

“Üyemiz Tevfik Yener’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllar başarıyla gazetecilik mesleğine hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Tevfik Yener için 27 Haziran 2026 Cumartesi günü ikindi namazının ardından Büyükçekmece Beykent Ebubekir Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Yener'in naaşı cenaze namazının ardından Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.