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Halk TV Magazin Nazlı Sabancı'dan o polemiğe belgeyle yanıt: Sosyete bu iddia ile çalkalanmıştı

Nazlı Sabancı'dan o polemiğe belgeyle yanıt: Sosyete bu iddia ile çalkalanmıştı

Psikoloji diplomasını aldıktan sonra hukuk eğitimini yarım bıraktığı yönündeki iddialarla gündem olan Nazlı Sabancı'nın, hukuk diplomasını göstererek söylentilere nokta koydu. Ancak Sabancı'nın, belgenin paylaşılmasını istemediği belirtildi.

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Nazlı Sabancı'dan o polemiğe belgeyle yanıt: Sosyete bu iddia ile çalkalanmıştı

İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olarak ikinci lisans diplomasını aldığının duyurulmasının ardından, eğitim geçmişine ilişkin iddialar gündeme geldi.

Sabancı'nın psikoloji diplomasıyla ilgili haberlerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ve sosyete çevrelerinden isimler, Nazlı Sabancı'nın Londra'daki hukuk eğitimini tamamlamadığı ve okulunu yarım bıraktığı yönünde iddialar ortaya attı.

Nazlı Sabancı'dan o polemiğe belgeyle yanıt: Sosyete bu iddia ile çalkalanmıştı - Resim : 1

Söz konusu iddialar üzerine Sabah'ta yer alan habere göre, Nazlı Sabancı ile iletişime geçildi. İddiaları şaşkınlıkla karşıladığı belirtilen Sabancı'nın, 2017 yılında İngiltere'deki University of Westminster Hukuk Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren diplomasını paylaştığı aktarıldı.

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Nazlı Sabancı'nın diplomasının sosyal medyada paylaşılmasını istemediği, bu nedenle belgenin yayımlanmasına izin vermediği ifade edildi.

Nazlı Sabancı, kısa süre önce Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuş, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Mezuniyet töreninde eşi Hacı Sabancı da kendisini yalnız bırakmamıştı.

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Sabancı'nın daha önce de Londra'daki University of Westminster'da hukuk eğitimi aldığı ve 2017 yılında mezun olduğu belirtilirken, son açıklamayla birlikte eğitimini tamamlamadığı yönündeki iddialara da yanıt verilmiş oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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