Nazan Öncel'in şok Sezen Aksu sözlerine Demet Akalın’dan sert tepki!

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Sahnedeki konuşmasında Sezen Aksu'ya atıfta bulunarak "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım" diyen Öncel, "Yakın bir geçmişte ‘Erkekler de Yanar’mış onu söyledik, düet yaptık, Kanlıca’yı da gördük. İnsanlar ya göründüğü gibi olmalı ya da olduğu gibi görünmelidir." sözleriyle dikkat çekti.

"ÖNCE Bİ DESTUR!"

Öncel'in sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, Sezen Aksu’ya destek verdi. "Önce bir destur!" diyerek sözlerine başlayan Akalın, şu ifadeleri kullandı:

"Ahh Sezen'im pamuk kalplim, sakın üzülme seni biliyoruz. Demiri çeliği bilmem iyiliğini bilirim... Çocukluğumuz, gençliğimizsin sen..."