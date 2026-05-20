Nazan Öncel'den yeni Sezen Aksu açıklaması! 'Daha fazla içimde tutamadım'

Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahne alan Nazan Öncel, Sezen Aksu'ya atıfta bulunarak "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. İnsanlar ya göründüğü gibi olmalı ya da olduğu gibi görünmelidir." sözleriyle dikkat çekmişti.

Bu açıklamanın ardından Sezen Aksu sessizliğini korurken, Nazan Öncel'den yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öncel, düet sürecinin sıkıntılı geçtiğini belirtti.

"İnsanız işte mükemmel değil" diyerek sözlerine başlayan Öncel, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Bu yüzden o üzüntüyü demek ki daha fazla içimde tutamamışım. İnsanız işte mükemmel değil. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola."