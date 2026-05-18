Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya ağır sözler!

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde verdiği konserde yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Şarkı aralarında açıklamalarda bulunan Öncel, yakın zamanda düet yaptığı Sezen Aksu hakkında kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

"BU DEVİRDE DOSTLUKLAR YALANMIŞ"

Konser sırasında duygularını paylaşan Nazan Öncel, Sezen Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı

"Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte ‘Erkekler de Yanar’mış onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca’yı da gördük. İnsanlar ya göründüğü gibi olmalı ya da olduğu gibi görünmelidir."

Öncel’in bu sözleri, seyirciler arasında büyük şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

YAKIN ZAMANDA DÜET YAPMIŞLARDI

Sezen Aksu ile Nazan Öncel, yıllar sonra “Erkekler de Yanar” şarkısında bir araya gelmişti. İlk kez 1996 yılında yayımlanan şarkı, yeniden yorumlanarak 3 Nisan’da müzikseverlerle buluşmuştu.