Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koluna serum takılı bir fotoğraf yayınlayarak sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Yoğun konser temposunun ardından rahatsızlandığını belirten Dalkılıç, hayranlarını endişelendirdi.

Son günlerde yoğun bir konser programı olduğunu ifade eden Murat Dalkılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sanırım 5 gün arka arkaya sahneden ötürü biraz yorgun düştüm. Ve hastalığım biraz abarttı."

KONSER ERTELENDİ

Rahatsızlığı nedeniyle planlanan konserini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığını açıklayan ünlü şarkıcı, en kısa sürede yeni tarih belirleyeceklerini söyledi:

"Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız konseri ileri bir tarihe almamız gerekecek. En kısa zamanda yeni bir tarih belirleriz."

Dalkılıç’ın paylaşımının ardından çok sayıda hayranı sosyal medyada “geçmiş olsun” mesajları göndererek ünlü şarkıcıya destek oldu.