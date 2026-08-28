Murat Dalkılıç isyan etti! 'İlk defa cebimden para verdim'
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, müzik sektöründe artan maliyetlere isyan etti. Son bir yılda 30 konser verdiğini söyleyen Dalkılıç, “Para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim” dedi.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, müzik sektöründe son dönemde artan maliyetlere dikkat çekerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“Anne Biz Egelerdeyiz” programına konuk olan Murat Dalkılıç, müzik sektöründeki ekonomik koşulların sanatçıları zorladığını anlattı.
26 yıldır gece hayatının içinde olduğunu söyleyen şarkıcı, özellikle Çeşme ve Bodrum gibi bölgelerde sahne alarak kazanç sağladığını belirtti. Ancak son bir yılda tablonun değiştiğini ifade eden Dalkılıç, “Son bir senedir 30 konsere çıktım, para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim” dedi.
Ünlü şarkıcı, “Sistemi en doğru şekilde, rayında götürebilmek için bugün bu diyeti veriyorum. Ekibim evinin kirasını, faturasını ödeyebilsin diye sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Böyle hissediyorum. Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki Türkiye'de konser yapmak şu an ütopik bir fikir” ifadelerini kullandı.
Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, ilişkilerinin başlangıcını da ilk kez bu kadar detaylı anlattı.
Dalkılıç, Kaya ile Suadiye'deki kendi dükkanında tanıştıklarını belirterek, “Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken ‘Aşık mı oluyorum?’ diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkandan gecenin sonunda el ele çıktık” dedi.
Ünlü şarkıcı, Özgü Kaya ile karakter olarak birbirlerinden oldukça farklı olduklarını da dile getirdi. Dalkılıç, “Biz aslında Özgü ile siyahla beyaz gibiyiz. Günlerimiz birbirimize sürekli şaşırmakla geçiyor. Sanki birimiz Afrika'dan, birimiz Grönland'dan gibiyiz. Uç noktalarda iki insan” sözleriyle ilişkilerini anlattı.