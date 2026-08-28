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Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, ilişkilerinin başlangıcını da ilk kez bu kadar detaylı anlattı.

Dalkılıç, Kaya ile Suadiye'deki kendi dükkanında tanıştıklarını belirterek, “Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken ‘Aşık mı oluyorum?’ diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkandan gecenin sonunda el ele çıktık” dedi.