Murat Dalkılıç 'bu noktaya gelmek bile mucize' dedi: Doktorlar hiç şans vermiyordu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçirdiği 13'üncü burun ameliyatının ardından sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

3 Mart'ta 13'üncü kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç, önceki akşam Kıbrıs'ta verdiği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tedavisinde gelinen noktadan memnun olduğunu belirten şarkıcı, "Kendimi iyi hissediyorum artık, en önemlisi bu. Onun dışında sorun yavaş yavaş giderilecek herhalde diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün haberine göre, Dalkılıç uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından geldiği noktayı "Hiç giderilmeyecekti, doktorlar şans vermiyorlardı, bu noktaya gelmek bile bir mucize" sözleriyle değerlendirdi.

"İNSAN 40'INDAN SONRA NASIL GÖRÜNDÜĞÜYLE DEĞİL..."

Geçirdiği operasyonlar nedeniyle zaman zaman dış görünüşü üzerinden yapılan yorumlara da değinen Dalkılıç, yaş ilerledikçe hayata bakışının değiştiğini söyledi.

Şarkıcı, "İnsan 40'ından sonra nasıl göründüğüyle değil, dünyayı nasıl gördüğüyle ilgileniyor" dedi.