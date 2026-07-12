Müjde Uzman'dan olay yaratan 'Kızılcık Şerbeti' çıkışı

Ricky Martin konseri öncesinde kameralara yakalanan müjde uzman eski dizisi kızılcık şerbeti hakkında Sorulan soruya tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü Ricky Martin İstanbul’da sevenleriyle bir araya geldi. Adeta bir ünlü akının yaşandığı konser alanında Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman da kameralara yakalandı.

Müjde Uzman’ın Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Alev karakterinin senaryo gereği ölmesi ve Uzman’ın diziden ayrılması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. O dönem ayrılık kararına hayranlarından da tepkiler gelen ünlü oyuncu, gazetecilerin Kızılcık Şerbeti ile ilgili sorularına sert çıktı.

YÜZÜ ASILDI

Muhabirin, bir dönem başrolünde yer aldığı ve olaylı bir şekilde ayrıldığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine dair sorusu üzerine ünlü oyuncunun yüzü asılması dikkat çekerken, soruyu anında yarıda kesen Uzman, "Hiç o konulara girme, gerek yok" dedi.



Öte yandan dizinin yapımcısı Faruk Turgut’un katıldığı bir programda, "Dizide muhafazakar bir adamın metresi olma duygusu üzerinde dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı" şeklindeki açıklaması, taraflar arasındaki iplerin gerilmesine neden olmuştu.