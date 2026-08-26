Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızları yıllar sonra buluştu! İşte o kare
Fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl’ın sevilen oyuncuları, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Buluşmadan paylaşılan kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2011-2014 yılları arasında ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinin ünlü oyuncuları, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncuları, aradan geçen yıllara rağmen dostluklarını sürdürdüklerini gösterdi. Dizinin yıldız isimleri, bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.
Oyuncular, buluşma sırasında çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Yıllar sonra aynı karede görülen isimler, dizinin hayranlarına da nostalji yaşattı.
Buluşmadan paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Buluşmada Selim Bayraktar, Nur Fettahoğlu, Selen Öztürk ve Selma Ergeç yer aldı. Oyuncular, dizide birbirinden unutulmaz karakterlere hayat vermişti.
Selim Bayraktar Sümbül Ağa, Nur Fettahoğlu Mahidevran Sultan, Selen Öztürk Gülfem Hatun, Selma Ergeç ise Hatice Sultan karakterlerine hayat vermişti.