Model'den 'para için döndüler' yorumlarına cevap!

2009 yılında yayınladıkları 'Perili Sirk' albümüyle müzik dünyasına giriş yaptıktan sonra 2016'da dağılan Model grubu, 10 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi.

Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık'tan oluşan grup, yeniden birleşmenin ardından İzmir ve İstanbul'da peş peşe iki konser verdi.

2. Sayfa'nın haberine göre, birlikte basın karşısına çıkan ünlü grup, sosyal medyadaki "Para bitince bir araya geldiler" yorumlarına yanıt verdi.

"Aslında para ilk 6 ayda bitti" diyen Can Temiz, şu ifadeleri kullandı:

"O zaman dokuz buçuk sene ne yedik, ne içtik? Para bitti diye yapsak dokuz buçuk senedir dönerdik. Şükürler olsun ki hepimiz para kazanacak başka yollar bulduk. Gerçekten beraber bir araya gelip konuşmaya başladığımızda çok iyi hissetmeye başladığımız için, 'madem konuşuyoruz, iyi anlaşıyoruz, bir şeyler yapalım mı' olduk."